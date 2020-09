Prosegue la caccia al difensore in casa Lazio. Il nome più caldo al momento è quello del grande ex Hoedt per il quale la trattativa è entrata nel vivo con il Southampton. L'intesa manca sulla formula del trasferimento con i capitolini che, secondo Sky vorrebbero il prestito con diritto di riscatto, mentre i Saints spingono per l'obbligo. Con Bastos e Vavro che potrebbero partire, attenzione anche al classe 1999 Queiros. Per Callejon nessuna novità, con la Lazio che resta alla finestra in attesa di capire le volontà dello spagnolo.