Sta centellinando i colpi di mercato la Lazio che ha una politica precisa e prova ad andare sul sicuro quando effettua un acquisto. Tra gli obiettivi c'è José Callejon, libero dopo l'addio al Napoli. Allo spagnolo Tare ha offerto un biennale da due milioni di euro netti più bonus anche se la voglia di tornare in Spagna e il possibile interessamento del Granada, potrebbero convincerlo ad accettare la Liga. Per l'attacco resta nel radar anche Franco Vazquez, vecchia conoscenza della Serie A che ha giocato con il Palermo e che è in uscita dal Siviglia.

Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2021 che vorrebbe onorare anche se Lopetegui, tecnico degli spagnoli, ha aperto ad una sua uscita in caso di una buona offerta. La Lazio resta alla finestra. Molto vicino per quanto riguarda i rinforzi in difesa, sembra essere il ritorno dell'olandese Hoedt, che ha vestito la maglia biancoceleste, tra il 2015 e 2017, 4 gol in 61 partite tra campionato e coppe. Simone Inzaghi ha dato il via libera all'acquisto per un giocatore che ha giocato pochissimo al Southampton, club proprietario del cartellino e che potrebbe seriamente accettare l'ipotesi di un ritorno nella Capitale.