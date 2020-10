La Juventus continua a lavorare sul mercato per Federico Chiesa. Potrebbe essere lui l'ultimo grande colpo dei bianconeri che però come confermato nei giorni scorsi deve però sfoltire la rosa. Il trasferimento di Rugani al Rennes è ormai cosa fatta, ma ora bisognerà cercare di piazzare anche De Sciglio e Douglas Costa, anche se non sarà facile anche alla luce dei tempi ristretti. Si è complicato anche il discorso Khedira che non sembra intenzionato a lasciare Torino. Saranno dunque giornate di trattative molto intense in casa Juventus per Chiesa che dal canto suo è sceso in campo in Fiorentina-Sampdoria sfiorando il gol nel finale con un palo clamoroso. Potrebbe essere quello l'ultimo pallone in viola colpito dall'esterno offensivo.