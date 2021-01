Calciomercato Juventus, frenata per Dzeko: Giroud se non si sblocca Scamacca

Le ultimissime news di mercato della Juve di oggi 26 gennaio: tutte le trattative con acquisti e cessioni, e gli aggiornamenti sui nuovi giocatori della rosa. Definito l’acquisto di Marley Aké dall’Olympique Marsiglia. Per il ruolo di vice-Morata proseguono le trattative con il Sassuolo per Gianluca Scamacca mentre i bianconeri per il momento hanno deciso di non affondare il colpo per Edin Dzeko a causa dello stipendio da 7,5 milioni di euro netti a stagione che percepisce il bosniaco in uscita dalla Roma. In caso di mancato accordo con i neroverdi per Scamacca, l’alternativa è Olivier Giroud del Chelsea. Nome nuovo per la difesa con i bianconeri che seguono il centrale classe ’97 del Villareal Pau Torres.