Dopo l'infortunio di Alex Sandro, la Juventus potrebbe presto intervenire in difesa per dare a Pirlo un altro esterno sinistro. Cn De Sciglio in partenza (Pirlo gli ha preferito Frabotta all'esordio), in caso di partenza dell'ex Milan, potrebbe tornare attuale il nome di Emerson Palmieri del Chelsea. I Blues sono pronto ad aprire a una cessione in prestito con diritto di riscatto per l'italo brasiliano.