Edin Dzeko resta sempre in pole per il calciomercato della Juventus. Il bosniaco è rimasto in panchina nella sfida contro il Verona e attende solo lo sbloccarsi della trattativa tra Milik e il Napoli, che consentirà al polacco di passare alla Roma. La frenata delle ultime ore ha allungato i tempi per vedere l’ex City a Torino. Quasi sfumata del tutto l’operazione Suarez con Pirlo che ieri in conferenza ha evidenziato le difficoltà legate alle tempistiche per il tesseramento del Pistolero. La Juventus continua a seguire Kean che potrebbe diventare il vice Dzeko, mentre Pjaca è stato girato ufficialmente al Genoa.