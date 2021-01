Stallo nella trattativa che potrebbe portare Gianluca Scamacca alla Juventus. Il centravanti è attualmente in prestito al Genoa ma è di proprietà del Sassuolo. I bianconeri e i neroverdi hanno già deciso le cifre e le tempistiche dell'operazione: prestito di 18 mesi con riscatto fissato a 25 milioni di euro. L'ultimo nodo da sciogliere è la formula con gli emiliani che hanno fatto sapere che non si farà nulla se non verrà inserito l'obbligo di riscatto mentre i piemontesi vorrebbero inserire il diritto di riscatto. L'alternativa rimane l'uzbeko Shomurodov sempre in forza al Grifone. Chiusa invece l'operazione Bryan Reynolds con il giovane terzino statunitense che andrà in prestito al Benevento.