Ultima giornata di mercato per la Juventus che potrebbe riservare anche delle sorprese. I bianconeri sono riusciti a cedere quasi in extremis Sami Khedira che ha trovato l’accordo totale con l’Hertha Berlino. L’operazione sarà ufficializzata a breve, e il club campione d’Italia risparmierà così 6 milioni di ingaggio lordi. La Juventus potrebbe sfruttare le ore prima del gong sulle trattative per tentare l’affondo su Scamacca, per il quale la palla però è nei piedi del Genoa che potrebbe comunque lasciarlo partire dopo l’exploit di Destro e del Sassuolo. I neroverdi proprietari del cartellino del centravanti però non sembrano intenzionati a concedere sconti ai bianconeri. A proposito di uscite, Mandragora (che era già in prestito all'Udinese), è ad un passo dal Torino.