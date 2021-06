L'Inter pensa a Caicedo. Non arriverebbe con intenzioni di prendersi un posto da titolare né vorrebbe significare una partenza eventuale di Lautaro Martinez: il laziale piace molto a Inzaghi, che lo conosce benissimo e lo vede perfettamente inserito nel ruolo di vice Lukaku. Già a Roma Caicedo ha dimostrato di avere doti fondamentali per entrare a gara in corso e farsi trovare sempre pronto (e spesso decisivo).

Non si ferma l'interesse per Emerson, sempre vivo obiettivo di mercato in entrata, ma prima l'Inter deve cedere per fare cassa e possibilmente plusvalenza. L'idea è quella di sacrificare un big (Hakimi il primo indiziato) e blindare gli altri top player, come Nicolò Barella con cui si dovrà discutere il rinnovo per evitare spiacevoli inserimenti durante il mercato su uno dei punti fondamentali della mediana nerazzurra.