C'è ancora una pista che porterebbe Paredes in nerazzurro a gennaio. Il giocatore, sacrificabile per Pochettino, potrebbe partire alla volta di Milano se si incastrasse una maxi operazione di mercato che vede coinvolti tre giocatori. Dele Alli, Christian Eriksen e Leandro Paredes: rispettivamente del Tottneham, Inter e Psg. A Londra, infatti potrebbero cedere Alli per lasciare spazio al ritorno del danese che approderebbe in Inghilterra dopo un anno in nerazzurro. Ciò sarebbe possibile se a Parigi si chiudesse l'acquisto liberando a quel punto Paredes verso Milano. Il problema maggiore però resta nelle mani dell'Inter che in pratica cederebbe Eriksen a parametro zero, anche se si libererebbe di un ingaggio enorme (circa 7 milioni a stagione)