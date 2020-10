Calciomercato Inter: Dalbert ufficiale al Rennes, Brozovic e Skriniar restano

Le ultime notizie del 4 ottobre sulle trattative di mercato dell’Inter con acquisti e cessioni in diretta, e gli aggiornamenti sulla rosa del club. Dalbert ha lasciato la squadra accasandosi al Rennes. Intanto freno alle uscite di Brozovic e Skriniar che restano in rosa. Nainggolan ,ore decisive per andare a Cagliari.