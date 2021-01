L'Inter ha una priorità: cedere Christian Eriksen. Il mercato dei nerazzurri dipende dalla cessione del trequartista danese finito fuori dai piani di Antonio Conte e pronto a salutare la Pinetina dopo appena un anno. Sull'ex Tottenham c'è il Psg del nuovo allenatore Mauricio Pochettino ma anche tante squadre in Premier League con il West Ham in testa. Altro calciatore in partenza sembra essere Andrea Pinamonti che non ha trovato molto spazio in questa prima parte di stagione e vorrebbe aumentare il proprio minutaggio (si valuta anche un possibile scambio con Gervinho del Parma). In entrata l'obiettivo numero uno resta il Papu Gomez in partenza dall'Atalanta che chiede però 10 milioni di euro per il cartellino dell'argentino (per un'operazione che costerebbe circa 25 milioni di euro ai nerazzurri).