Dopo aver messo a posto la questione Arturo Vidal, che oggi ha sostenuto le visite mediche e ha firmato il contratto triennale che lo legherà all'Inter, ora il club nerazzurro lavorerà per portare a compimenti alcuni incastri: nelle prossime ore Diego Godin diventerà un nuovo giocatore del Cagliari ma accogliere Matteo Darmian dovrò esserci un'altra cessione. La società meneghina ha già l'accordo con il difensore del Parma, che riceverà 2,5 milioni di euro per il classe '89, ma prima di ufficializzarlo deve cedere un altro calciatore e il primo indiziato sembra essere Antonio Candreva. Sull'esterno romano, punto fermo di Conte la scorsa stagione, c'è l'interesse di Sampdoria e Genoa. Nelle ultime ore si sarebbe inserita anche la Fiorentina, che vuole prima capire che ne sarà di Federico Chiesa.

Ci sarebbe l'accordo tra l'Inter e la Spal per Sebastiano Esposito ma il calciatore non ha ancora detto "sì" mentre Lucien Agoumé andrà allo Spezia in prestito. Joao Mario è in uscita ma l'Inter vuole cederlo in maniera definitiva e non in prestito: le squadre interessate sono Newcastle, Leeds, West Ham, Valencia, Betis e Galatasaray.