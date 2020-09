Luis Suarez è fuori dal progetto Barcellona ed è alla ricerca di una nuova squadra. L'uruguagio rimarrà in Catalogna solo nel caso in cui non riuscisse a trovare una nuova sistemazione ma c'è da tenere in considerazione l’ipotesi Atletico Madrid e una remotissima possibilità per l’Inter nel caso in cui il Barça dovesse cercare nuovamente di prendere Lautaro Martinez offrendo una cifra consistente. Per diventare nerazzurro, Suarez non avrebbe bisogno del passaporto italiano e il club di Steven Zhang ha ancora due posti per gli extracomunitari, uno dei quali sarà occupato da Vidal. A riportare la notizia è il Corriere della Sera.