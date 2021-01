Le ultime notizie sulle trattative di mercato dell'Inter con acquisti e cessioni in diretta della squadra nerazzurra. In merito alle trattative in entrata più volte si sono espressi sia Marotta che Conte, escludendo qualsiasi tipo di acquisto nella sessione di gennaio. Dopo il nome del Papu Gomez, ai nerazzurri è stato accostato quello di Donny van de Beek del Manchester United: il centrocampista olandese ha trovato poco spazio alla corte di Solskjaer e potrebbe anche pensare ad una nuova esperienza. Pista difficile. Sirene inglesi per Milan Skriniar: il Tottenham ci prova di nuovo e sarebbe pronto a fare un’offerta di circa 35 milioni di euro per portarlo a Londra.

In partenza per Sebastiano Esposito: dopo la brutta parentesi di Ferrara l'attaccante ha valutato le tante proposte ricevute e ha optato per il Venezia, sempre in Serie B. Presto l'ufficialità. Dalbert torna a Milano dopo il prestito al Rennes in Ligue 1: l’esterno brasiliano è stato rispedito all’Inter ma è già stato raggiunto un nuovo accordo di mercato per il prestito al Valladolid.