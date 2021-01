Conte nei giorni scorsi ha detto che nel mercato di gennaio l'Inter non farà nulla né in entrata né in uscita, dopo l'addio di Nainggolan. Potrebbero comunque partire Eriksen, che aspetta una chiamata dal Paris Saint Germain o dal Tottenham, e soprattutto Pinamonti, richiesto dal Benevento ma nel mirino anche di Parma, Cagliari e Torino. Dovesse andare via il giovane attaccante trentino l'Inter proverà a prendere un attaccante di ritorno dalla Cina e cioè Graziano Pellé o Eder, che è stato in passato già un calciatore dei nerazzurri. Difficile possa partire Ivan Perisic, che comunque dopo le ultime prestazioni ha perso posizioni con Conte. E poi c'è il Papu Gomez, che sembra a un passo dall'addio definitivo all'Atalanta. L'Inter monitora e spera di acquistarlo.