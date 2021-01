Il calciomercato dell'Inter finora si è limitato solo alla cessione di Nainggolan, che è tornato al Cagliari. Conte anche se ha detto che il mercato in entrata e in uscita è chiuso aspetta innanzitutto la cessione di Eriksen, che potrebbe essere scambiato con Paredes, centrocampista del Paris Saint Germain che ha giocato in Serie A con Empoli e Roma. Ma il mercato nerazzurro potrebbe essere rappresentato da un colpo ben più importante e cioè quello dell'argentino Gomez. Il Papu è in uscita dall'Atalanta, ha ricevuto un'importante offerta dalla Fiorentina, ma spera però di giocare ancora per alti livelli in Serie A e in Europa e attende in realtà una proposta della Juventus, del Milan o dell'Inter, che sta provando a bruciare la concorrenza e cercherà di acquistare l'argentino che darebbe senz'altro tanta qualità al centrocampo dei nerazzurri e il Papu farebbe la fortuna di Lukaku e di Lautaro.