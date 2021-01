Dopo la partenza ufficiale di Nainggolan di rientro a Cagliari in casa Inter restano calde tutte le altre piste che portano alle cessioni. L'ultimo summit di mercato tra Conte e la dirigenza nerazzurra ha confermato la volontà di rinforzarsi ma anche la necessità di farlo a costo zero. Autofinanziamento che dovrà arrivare dunque dalla partenza di qualche giocatore considerato di troppo in rosa. I nomi? I soliti, che restano con la valigia in mano e con un mercato interessante all'estero: Vecino, Eriksen e Perisic. C'è anche Pinamonti in partenza ma non è una priorità: l'attaccante verrebbe ceduto in prestito solamente davanti ad una opportunità concreta di rinsaldare l'attacco.