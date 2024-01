Calciomercato, news di oggi: Djalo alla Juventus, è fatta. Milan su Buongiorno dopo le difficoltà per Dragusin

La Juventus ha ormai in pugno Tiago Djalo superando la concorrenza dell’Inter che avrebbe voluto il difensore proveniente dal Lille solo a giugno e a parametro zero. I bianconeri invece hanno finanziato l’operazione per avere subito Djalo grazie alle cessioni di Ranocchia al Palermo e il prestito oneroso di Huijsen alla Roma. I nerazzurri si metteranno subito a caccia di un altro giocatore, dopo aver preso Buchanann, per rinforzare il pacchetto arretrato. Il Milan invece dopo Terracciano ha chiesto al Verona anche informazioni su Ngonge su cui c’è anche la Fiorentina.

E se Dragusin sembra essere ora promesso sposo del Bayern non è detto che i rossoneri possano alla fine piazzare il colpo Buongiorno dal Torino per cui si è riaperta una pista. Il capitano dei granata piace anche al Napoli che nel frattempo attende di chiudere l’acquisto di Samardzic dall’Udinese e chiede informazioni alla Fiorentina per Barak. In casa Roma invece si lavora soprattutto alla cessione di Renato Sanches per cui oltre all’Olympiakos si sarebbe fatto avanti anche il Beskitas di Fernando Santos ex Ct del Portogallo campione d’Europa nel 2016 proprio con Sanches protagonista. Soyuncu il possibile colpo in entrata in casa giallorossa.