Calciomercato, ultime news in diretta: Kostic alla Juve in 48 ore. Milan, l’infortunio di Tonali accelera il mercato

La Juventus stringe i tempi per Filip Kostic, esterno dell'Eintracht Francoforte che i bianconeri hanno messo in cima alle priorità di mercato in questa fase. L'obiettivo della Juve è fare in modo che il serbo non parta con la squadra per la Supercoppa Europea in programma contro il Real Madrid il 10 agosto: idealmente, i bianconeri puntano a chiudere l'operazione tra lunedì e martedì. C'è ancora distanza di diversi milioni rispetto alla richiesta dell'Eintracht, ma si lavora costantemente per trovare un punto d'incontro. Parallelamente, va avanti la doppia trattativa per Paredes dal PSG con Arthur al Valencia. Oggi, con l'Atletico Madrid alla Continassa, nuovi contatti per Morata.