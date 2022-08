Calciomercato, ultime news in diretta: la Juve vuole chiudere per Kostic e Paredes, Raspadori vicino al Napoli

Le notizie di calciomercato oggi 4 agosto e le trattative di Milan, Inter, Juve e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juve: i bianconeri piazzeranno almeno altri tre colpi in questo mercato estivo. Per il centrocampo è stato scelto Paredes, voluto fortemente da Allegri. L'argentino ha trovato l'accordo con la Juve, che ora cerca l'intesa con il Psg. Poi verrà dato l'assalto al serbo Kostic. Mentre per l'attaccante si aspetta, soprattutto Morata. Le piste Mertens e Werner sono quasi svanite. Se parte Rugani arriva Milenkovic.

Milan news: preso De Ketelaere, perso Sanches, ma a un passo il giovane Mancini. I rossoneri continuano a sondare il mercato con l'obiettivo di puntellare la rosa. Sicuramente arriverà un difensore, nel mirino Diallo e Tanganga.

Mercato Inter: i nerazzurri pensano soprattutto alle cessioni. Fumata grigia per l'accordo per la risoluzione per Alexis Sanchez, tutto rimandato, ma la voglia di entrambe le parti è la stessa e cioè chiudere il rapporto. Sanchez piace al Marsiglia. Pinamonti piace a Sassuolo e Atalanta, Casadei e soprattutto Dumfries è nel mirino del Chelsea. In difesa c'è un possibile derby di mercato con il Milan per Tanganga.

Calciomercato Roma: i giallorossi si avvicinano all'esordio in campionato e contano i minuti per l'annuncio ufficiale di Georiginio Wijnaldum, che ha già liberato l'armadietto al Psg. Poi arriverà il ‘Gallo' Belotti, libero dopo l'addio al Torino. In uscita ben nove calciatori, compresi Shomurodov e Villar, che è vicinissimo alla Sampdoria. Veretout vicinissimo al Marsiglia.

Calciomercato Napoli: sono ore caldissime per il club di De Laurentiis che sta provando ad accelerare sia per Kepa, portiere del Chelsea, che soprattutto per Giacomo Raspadori. Il basco sembra in procinto di passare ai partenopei, più complicata la trattativa per l'attaccante del Sassuolo, che avrebbe già dato il suo sì al Napoli. Meret verso lo Spezia.

Nel tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato acquisti e cessioni ufficiali del mercato estivo 2022.

