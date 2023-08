Calciomercato, news di oggi in diretta: il Milan vuole Taremi, offerta al Porto. Lukaku-Roma e Pavard-Inter: manca solo l’annuncio

Il Milan ha presentato una nuova offerta, appena prima dell’ora di cena, alla dirigenza del Porto di 15 milioni di euro bonus compresi per Taremi. Ora i lusitani devono valutare se perdere a zero il calciatore nel 2024 (visto il suo contratto in scadenza il prossimo giugno) o guadagnare dal suo addio. Se dovesse arrivare, Colombo andrebbe al Monza in prestito: in caso contrario l'ex Lecce resta in rossonero.