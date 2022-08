Calciomercato, ultime news in diretta: Wijnaldum alla Roma, è fatta. Niente Milan per Renato Sanches

Le notizie di calciomercato oggi 3 agosto e le trattative di Milan, Inter, Juve e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Roma: preso Wijnaldum dal PSG, accordo totale con il club francese. Oggi si lavorerà sugli ultimi dettagli per completare l'operazione e far partire il giocatore per la capitale, per visite mediche e firma. Poi sarà il turno di Belotti dopo la cessione di Shomurodov.

Mercato Juve: oggi summit di mercato con Allegri per fare il punto sulle trattative di mercato e le strategie dei bianconeri in attacco. È previsto un incontro con gli agenti di Raspadori, uno degli obiettivi di calciomercato della Juve, ma si valutano anche profili diversi come Kostic, più esterno e meno punta. Con Allegri si deciderà su quale tipo di attaccante puntare.

Calciomercato Napoli: Raspadori ha chiesto la cessione al Sassuolo e ha già l'accordo col Napoli, che ha offerto 30 milioni al club emiliano. Oggi nuovi contatti, con gli azzurri fiduciosi di battere la concorrenza della Juve. Si lavora anche per chiudere la trattativa col Chelsea per Kepa, sempre più vicino.

Milan news: da ieri è ufficiale l'acquisto di Charles De Ketelaere dal Club Brugge, dopo una lunga trattativa. Ora il Milan vuole piazzare un colpo di mercato a centrocampo, ma sembra ormai sfumato Renato Sanches: il portoghese è ad un passo dal PSG. In difesa piace Diallo più di Tanganga.

Mercato Inter: il calciomercato nerazzurro è fermo in entrata, ma sempre vivo in uscita. Oggi può essere la giornata della rescissione di Sanchez. Pinamonti spinge per l'Atalanta più che per il Sassuolo. Skriniar e Dumfries restano gli indiziati per una cessione eccellente: per il secondo prosegue il pressing del Chelsea.

Nel tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato acquisti e cessioni ufficiali del mercato estivo 2022.

