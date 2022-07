Calciomercato, ultime news in diretta: De Ketelaere a un passo dal Milan, il Napoli ha chiesto Raspadori al Sassuolo

Le notizie di calciomercato oggi 29 luglio e le trattative di Milan, Inter, Juve e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juve: L‘infortunio di Pogba potrebbe bloccare alcune cessioni a centrocampo. Uno tra Rabiot e Arthur può restare, mentre partirà Rovella, che sarà ceduto in prestito. Sempre nel mirino Paredes, piace anche Veretout. La Juventus ha bisogno di un altro attaccante e nel mirino oltre a Morata c'è anche Timo Werner, attaccante tedesco di alto livello, in uscita dal Chelsea.

Milan news: in casa Milan tiene sempre banco l'infinita trattativa per il giocatore belga De Ketelaere. Il club rossonero sembra essersi avvicinato nuovamente al centrocampista, ma il Bruges non fa sconti e vuole 35 milioni senza bonus. Il Milan segue sempre Renato Sanches e attende un centrale, si fa il nome sempre di Tanganga del Tottenham.

Mercato Inter: Cinque colpi sono stati già piazzati dai nerazzurri, che ora provano a blindare Skriniar, difensore slovacco che è nel mirino del Psg. Marotta ha proposto al difensore il rinnovo contrattuale, come pure a de Vrij. Sempre sul mercato Alexis Sanchez.

Calciomercato Roma: Il club giallorosso dopo aver piazzato il colpo di Dybala, presentato in pompa magna, è sempre in via di definizione l'acquisto dell'olandese Wijnaldum. L'accordo con il calciatore c'è, ma va trovato con il Paris Saint Germain, che ha aperto alla cessione in prestito, ma c'è da capire chi dovrà sborsare l'intero ingaggio.

Mercato Napoli: Completato il reparto arretrato con l'acquisto del coreano Kim, il club di De Laurentiis deve capire cosa fare con Zielinski, che ha ricevuto un'offerta allettante del West Ham, e soprattutto deve piazzare almeno un colpo in attacco. La cessione di Petagna al Monza sembrava imminente, ma serve ancora qualche giorno. E senza l'addio di Petagna non si può sbloccare l'affare Simeone. Ma il grande colpo potrebbe essere Raspadori.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con gli acquisti e le cessioni di tutti i club.

