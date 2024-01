Calciomercato, news di oggi: il Milan piomba su Demiral, la Roma chiude per Angelino. Kean all’Atletico

Le ultime notizie di calciomercato oggi 29 gennaio 2024 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Il Milan prova a chiudere per Demiral in difesa. L'operazione per l'ex Juve e Atalanta, oggi in Arabia all'Al-Ahli, è complicata. In casa Roma invece i giallorossi hanno finalmente chiuso per l'arrivo di Angelino: oggi visite mediche e firma sul contratto. In uscita Kumbulla e Renato Sanches. La Juventus ha invece perfezionato l'accordo con l'Atletico Madrid per il prestito secco oneroso di Kean. In entrata si tratta per l'affare Koopmeiners a giugno. Il Napoli sta perfezionando l'acquisto ufficiale di Nehuen Perez con Ostigard che potrebbe andare al Torino. Inter invece vicina alla cessione di Sensi al Leicester. La Lazio ha puntato Jack Clarke del Sunderland.

26 minuti fa 01:00 Calciomercato Milan, Demiral è l'ultima idea per rinforzare la difesa Il Milan ha pensato bene di concentrare le sue forze su un difensore in questi ultimi giorni del mercato di gennaio. I rossoneri dopo il no del Torino per Buongiorno, almeno fino a questo momento, stanno valutando l'idea di portare in rossonero Merih Demiral dell'Al-Ahli. Secondo Sky l'eventuale trattativa per l'ex difensore di Juve e Atalanta resta molto complessa e complicata soprattutto per le condizioni e i termini economici della possibile operazione da mettere in atto. Il club saudita infatti non ha aperto ad un possibile prestito e l'ingaggio del calciatore è molto alto. Questo potrebbe essere un ostacolo per la definizione dell'affare. Demiral era un vecchio pallino dei rossoneri. Sullo sfondo resta Kiwior dell'Arsenal. A cura di Fabrizio Rinelli 1 ora fa 00:01 Calciomercato Serie A, le ultimissime news in diretta: le trattative di oggi 29 gennaio Il Milan dopo il no del Torino per Buongiorno sta provando a capire quali margini di trattativa ci siano per prendere Demiral dall'Al-Ahli. La trattativa sembra complicata ma non impossibile. Nel frattempo la Roma chiude il colpo Angelino dal Lipsia. Il terzino interrompe così il suo prestito al Galatasaray che ha dato il suo ok alla trattativa. In uscita Kumbulla e Renato Sanches. La Juventus invece saluta Moise Kean che fino a fine stagione vestirà la maglia dell'Atletico Madrid: operazione in prestito oneroso. Il Napoli invece è pronto a ufficializzare l'acquisto di Nehuen Perez con Ostigard che potrebbe finire al Torino. In casa Inter si aspetta solo l'ufficialità invece per la cessione di Sensi al Leicester a titolo definitivo in attesa dei colpi Zielinski e Taremi eventualmente per giugno. A cura di Fabrizio Rinelli