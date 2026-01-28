Calcio
Calciomercato, news di oggi in diretta: l’Inter conta sul pressing di Perisic, la Juve aspetta Kolo Muani. Il Napoli ha l’Ok di Alisson Santos

Calciomercato in diretta, le news di oggi 28 gennaio 2026 e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A.

28 Gennaio 2026
Ultimo agg. 7:32
Le ultime notizie di calciomercato oggi 28 gennaio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Stasera si giocheranno partite importanti per il prosieguo della Champions League, ma anche per il calciomercato. In base al risultato del PSV col Bayern, gli olandesi potrebbero far partire o meno Ivan Perisic con destinazione Inter: i nerazzurri contano sul pressing in tal senso del loro ex giocatore. Tutto si deciderà dunque a partire da giovedì, stesso giorno che potrebbe dare la svolta per un altro ritorno, quello di Kolo Muani alla Juventus. Bisogna aspettare le decisioni del Tottenham, impegnato stasera a Francoforte, e poi eventualmente tornare a trattare col PSG (proprietario del cartellino) dopo il nulla di fatto della scorsa estate. Il Napoli punta sempre il brasiliano Alisson Santos dello Sporting per l'attacco: gli azzurri hanno l'ok del giocatore, si punta al prestito.

Il tabellone del calciomercato aggiornato della Serie A

07:30

Kolo Muani alla Juventus: si va avanti, trattativa difficile

La Juventus vuole riportare Randal Kolo Muani a Torino e l'attaccante francese non vede l'ora di tornare a vestire il bianconero, ma la trattativa non è facile. La spinta del calciatore è importante, i contatti col Tottenham proseguono. Da giovedì l'affare dovrebbe entrare nel vivo, visto che oggi gli Spurs giocano una partita importante in Champions e ovviamente non si parlerà di mercato. Qualora la squadra londinese desse il via libera alla cessazione anticipata del prestito, la Juve dovrebbe tornare a trattare col PSG che è ancora proprietario del cartellino: si aprirebbe un altro fronte non meno difficile, come ha dimostrato il mancato riscatto di Kolo Muani la scorsa estate.

A cura di Paolo Fiorenza
07:00

Calciomercato Napoli, Alisson Santos vuole vestire l'azzurro: si tratta con lo Sporting

Dopo aver preso Giovane, il Napoli vuole dare ad Antonio Conte un altro rinforzo in attacco, reparto che ha visto partire Lang e Lucca (oltre ad aver perso per mesi Neres appena operatosi). Il club azzurro insiste per il 23enne esterno offensivo Alisson Santos: ottenuto l'ok del calciatore, adesso c'è da convincere lo Sporting di Lisbona a cederlo con la formula del prestito.

A cura di Paolo Fiorenza
06:30

Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 28 gennaio 2026

Sul tavolo ci sono due ritorni nelle loro vecchie squadre di Serie A, sono ore decisive. Inter e Juventus non mollano rispettivamente Ivan Perisic e Randal Kolo Muani, da giovedì ne sapremo di più dopo l'ultimo turno della fase a campionato di Champions League che si gioca stasera.

Il croato spinge per tornare in nerazzurro, l'operazione potrebbe essere agevolata da un'eventuale uscita degli olandesi dalla massima competizione europea. Quanto a Kolo Muani, l'affare è reso più difficile dal fatto che i club coinvolti sono tre, visto che l'attaccante gioca nel Tottenham in prestito dal PSG. Dunque Comolli e Ottolini dovranno passare di nuovo da una trattativa coi parigini per il cartellino in caso di via libera del club inglese. E le cose a questo riguardo non sono andate bene nella scorsa estate.

Il Napoli vuole prendere un altro elemento per l'attacco dopo Giovane (e le uscite nel reparto di Lucca e Lang): il mirino è sempre puntato sul 23enne brasiliano dello Sporting di Lisbona Alisson Santos. Gli azzurri hanno il sì del ragazzo e vogliono strappare la formula del prestito al club portoghese. Lazio sempre attivissima: i biancocelesti stanno lavorando per Arnau Martinez, esterno difensivo del Girona: ha una clausola di 14 milioni. La Fiorentina cerca un difensore, il nome nuovo è Alex Disasi in uscita dal Chelsea.

A cura di Paolo Fiorenza
Calciomercato
Inter
Juventus
