Calciomercato, news di oggi in diretta: l’Inter conta sul pressing di Perisic, la Juve aspetta Kolo Muani. Il Napoli ha l’Ok di Alisson Santos

Sul tavolo ci sono due ritorni nelle loro vecchie squadre di Serie A, sono ore decisive. Inter e Juventus non mollano rispettivamente Ivan Perisic e Randal Kolo Muani, da giovedì ne sapremo di più dopo l'ultimo turno della fase a campionato di Champions League che si gioca stasera.

Il croato spinge per tornare in nerazzurro, l'operazione potrebbe essere agevolata da un'eventuale uscita degli olandesi dalla massima competizione europea. Quanto a Kolo Muani, l'affare è reso più difficile dal fatto che i club coinvolti sono tre, visto che l'attaccante gioca nel Tottenham in prestito dal PSG. Dunque Comolli e Ottolini dovranno passare di nuovo da una trattativa coi parigini per il cartellino in caso di via libera del club inglese. E le cose a questo riguardo non sono andate bene nella scorsa estate.

Il Napoli vuole prendere un altro elemento per l'attacco dopo Giovane (e le uscite nel reparto di Lucca e Lang): il mirino è sempre puntato sul 23enne brasiliano dello Sporting di Lisbona Alisson Santos. Gli azzurri hanno il sì del ragazzo e vogliono strappare la formula del prestito al club portoghese. Lazio sempre attivissima: i biancocelesti stanno lavorando per Arnau Martinez, esterno difensivo del Girona: ha una clausola di 14 milioni. La Fiorentina cerca un difensore, il nome nuovo è Alex Disasi in uscita dal Chelsea.