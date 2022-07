Calciomercato, ultime news in diretta: Inter, il PSG affonda per Skriniar. Milan, ultimo sforzo per De Ketelaere. La Juve accelera per Paredes

Quando mancano meno di tre settimane al via della Serie A prosegue la fuga dei difensori dal massimo campionato italiano. Il Bologna ha ceduto il belga Arthur Theate ai francesi del Rennes: agli emiliani 20 milioni di euro più eventuali 2 milioni legati ai bonus. Potrebbe finire in Ligue 1 anche il centrale dell'Inter Milan Skriniar: oggi infatti a Londra è previsto un incontro tra il numero uno del PSG Al Khelaifi e l'intermediario per conto dell'Inter Busardò che potrebbe essere decisivi ai fini del trasferimento dello slovacco ai parigini.

Due i calciatori del PSG che invece potrebbero a breve sbarcare in Italia: dopo la rescissione del contratto di Ramsey la Juventus ha infatti intensificato i rapporti con il club transalpino per il centrocampista Leandro Paredes (serve però la cessione di Arthur), mentre la Roma sembra ormai in dirittura d'arrivo per assicurarsi l'olandese Wijnaldum.

Prosegue il braccio di ferro tra il Milan e il Club Brugge per il talentuoso Charles De Ketelaere: c'è distanza tra l'offerta dei rossoneri e la richiesta del club belga anche dopo l'incontro di ieri a Lugano. I meneghini decideranno ora se fare un ultimo sforzo per colmare la distanza o virare completamente su Ziyech per il quale sono già stati avviati i contatti con il Chelsea.