Calciomercato, ultime news in diretta: si sblocca la trattativa per De Ketelaere al Milan, Paredes più vicino alla Juve che sonda anche Muriel

Le notizie di calciomercato oggi 26 luglio e le trattative di Milan, Juve, Roma, Napoli, Inter e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Milan news: continua l’infinita trattativa con il Club Brugge per De Ketelaere che si avvia verso la chiusura: filtra ottimismo dopo l'ultima offerta da 33 milioni più percentuale sulla futura rivendita dei rossoneri. Sfumato Renato Sanches pronto ad accasarsi al PSG, oggi la cessione di Maldini allo Spezia. Per la difesa si lavora con il Tottenham per Tanganga.

Calciomercato Juve: prosegue la trattativa con il PSG per Paredes, mentre in attacco la priorità resta Morata ma si è sondato il terreno per Luis Muriel. Contatti con l'Atalanta per il portiere Carnesecchi. Sul fronte uscite si tratta con il Valencia per la cessione in prestito di Arthur mentre continua il tira e molla per la rescissione del contratto di Ramsey. Nuova concorrente per Zaniolo con il Tottenham che sta sondando il terreno con la Roma, ritorno di fiamma dei bianconeri per Depay.

Mercato Inter: accordo con la Salernitana per la cessione di Pinamonti ma manca il sì del calciatore. Intesa tra Skriniar e il PSG, sullo slovacco si inserisce anche il Chelsea. Per l'attacco in caso di partenza di Sanchez o di Dzeko si pensa allo svincolato Mertens (che ha ricevuto un'offerta dalla Salernitana).

Calciomercato Roma: c'è fiducia nella trattativa con il PSG per Wijnaldum alla Roma che prosegue ad oltranza. Frenata per lo svincolato Zagadou, contatti con il Manchester United per Bailly. Oggi la presentazione in grande stile di Dybala.

Calciomercato Napoli: in attesa dell'ufficialità di Kim Min-jae dal Fenerbahce che arriverà in Italia oggi o domani per le visite mediche, i partenopei proseguono la loro ricerca per il sostituto di Ospina: sondaggio con il Barcellona per Neto e con il Chelsea per Kepa.

Oggi le visite mediche di Gianluca Scamacca con il West Ham che lo ha preso dal Sassuolo per una cifra vicina ai 42 milioni di euro bonus compresi.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con gli acquisti e le cessioni di tutti i club.

