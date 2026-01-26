Calciomercato, news di oggi in diretta: En-Nesyri-Juve saltata, Romagnoli trattenuto dalla Lazio che prende Maldini

Le ultime notizie di calciomercato oggi 26 gennaio e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

I bianconeri frenano per En-Nesyri: l'attaccante era stato vicino alla Juve nei giorni scorsi ma ha espresso dubbi sulla formula del trasferimento che potrebbero far saltare tutto, si sonda Zirkzee. Grandi movimenti e polemiche in casa Lazio dove Romagnoli è stato tolto dal mercato nonostante l'accordo con l'Al-Sadd, mentre per l'attacco si prova a chiudere Daniel Maldini. La Roma cerca ancora Tel ma il Tottenham non apre a una trattativa.