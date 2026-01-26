Calciomercato, news di oggi in diretta: En-Nesyri-Juve saltata, Romagnoli trattenuto dalla Lazio che prende Maldini

Le ultime notizie di calciomercato oggi 26 gennaio e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.
I bianconeri frenano per En-Nesyri: l'attaccante era stato vicino alla Juve nei giorni scorsi ma ha espresso dubbi sulla formula del trasferimento che potrebbero far saltare tutto, si sonda Zirkzee. Grandi movimenti e polemiche in casa Lazio dove Romagnoli è stato tolto dal mercato nonostante l'accordo con l'Al-Sadd, mentre per l'attacco si prova a chiudere Daniel Maldini. La Roma cerca ancora Tel ma il Tottenham non apre a una trattativa.
Calciomercato Lazio, bloccato Romagnoli. Maldini in arrivo
Nelle prossime ore Daniel Maldini potrebbe essere un nuovo giocatore della Lazio che ha raggiunto un accordo con l'Atalanta per rinforzare il suo attacco. Arriverà in prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 14 milioni che potrebbe trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Diversa la storia per il mercato in uscita, dove Romagnoli è stato bloccato dalla società: doveva andare all'Al Sadd per 10 milioni di euro ma non partirà più perché i biancocelesti lo hanno tolto dal mercato con un comunicato ufficiale che ha creato grande caos.
Calciomercato Juve, salta l'arrivo di En-Nesyri
Non c'è l'intesta tra la Juventus ed En-Nesyri nonostante i lunghi summit di mercato con il Fenerbahce. Come confermato da Chiellini il calciatore non è convinto dalla formula dell'operazione e per questo i bianconeri avrebbero rinunciato ad andare avanti, anche se in settimana potrebbero esserci novità. L'attacco resta il reparto che ha bisogno di qualche aggiusto, stando anche alle parole di Spalletti, e per questo la Juve potrebbe buttarsi su Zirkzee del Manchester United che la scorsa settimana si è allontanato dalla Roma.
Roma su Carrasco, il belga spinge per i giallorossi
La Roma vuole Carrasco e anche il giocatore strizza l'occhio ai giallorossi, ma il matrimonio potrebbe essere difficile. È quello che filtra dalle parole di Massara che ha confermato l'interesse per il belga palesando però le difficoltà. Il giocatore vuole tornare in Europa e ha aperto al trasferimento alla Roma, ma l'Al Shabab continua a temporeggiare e a non aprire per il prestito che al momento sarebbe l'unica formula possibile per la squadra capitolina.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 26 gennaio
