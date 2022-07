Calciomercato, ultime news in diretta: Milan, volata per De Ketelaere. Suggestioni Firmino-Juve e Mertens-Inter

La settimana di calciomercato si apre con una serie di fronti caldi in primo piano. Il Milan proverà a chiudere una volta per tutte l’operazione De Ketelaere, in salita dopo lo stallo degli ultimi giorni: ma il talento del Club Brugge resta la priorità. La Roma procede nella trattativa con il PSG per Wijnaldum, con fiducia di poter chiudere l’affare, forte della volontà di tutte le parti in causa. Il Napoli ha salutato Mertens e si prepara a giornate molto attive in entrata: può essere il giorno di Kim, in attacco sono caldi i nomi di Simeone e Raspadori. Proprio Mertens è stato accostato all’inter, che per ora non può fare inserimenti in attacco se non dopo almeno un’uscita. La Juventus continua a lavorare con idee chiare: Paredes e Morata sono gli obiettivi principali, non trova riscontri la suggestione Firmino.