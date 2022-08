Calciomercato, ultime news in diretta: la Juve chiude per Milik, e si avvicina a Paredes. Belotti-Roma, visite in arrivo

Le notizie di calciomercato oggi 25 agosto e le trattative di Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juve: per Milik siamo ai dettagli, con la Juventus che dopo l'accordo di massima con i suoi agenti formalizzerà l'offerta al Marsiglia, già forte dell'intesa con l'Olympique. Un'altra operazione in discesa è quella per Paredes, con contatti positivi tra Juventus e PSG. In uscita oltre a Pjaca, anche Zakaria, solo a fronte di un'offerta all'altezza.

Calciomercato Napoli: risolto il rebus del portiere con Keylor Navas che ha detto sì. Il costaricense potrebbe arrivare in Italia per le visite mediche tra venerdì e sabato. Sempre con il PSG si lavora anche in uscita con Fabian Ruiz verso la Tour Eiffel.

Calciomercato Roma: con Felix Afena-Gyan alla Cremonese, si è sbloccata l'operazione Belotti. Il Gallo che ha aspettato finora i giallorossi da svincolato, attende di limare gli ultimi dettagli e potrebbe arrivare a Roma già prima del week-end con visite mediche tra oggi e venerdì. Si lavora anche per il centrocampo, dopo il ko di Wijnaldum: si è aperto il fronte Zakaria con la Juventus, ma sono nomi caldi anche quelli di Nandez, Tameze e Allan.

Milan news: attenzione al Chelsea che potrebbe mettere sul piatto un'offerta da record per Rafael Leao, di circa 100 milioni. Sul fronte delle entrate, si continua a lavorare in mediana con i nomi che sono quelli di Onana e Vranckx. Per il primo il Bordeaux non fa sconti e non vuole il prestito. In difesa si allontana Tanganga, sul quale è piombato il Nottingham: ecco allora il possibile derby con l'Inter per Chalobah.

Mercato Inter: Acerbi è l'obiettivo più alla portata dell'Inter che ha già un'intesa di massima con il difensore, con la Lazio che ha aperto al prestito. Si proverà però a fare un tentativo per Chalobah. Il PSG non ha perso le speranze di arrivare a Skriniar e potrebbe dunque tentare un rilancio su cifre più alte. Il muro nerazzurro per lo slovacco è alto.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con acquisti, cessioni e formazioni tipo.

0