Calciomercato, ultime news in diretta: Juve, Milik ad un passo. Roma, Felix sblocca Belotti. Inter, ultimo tentativo per Chalobah

Le notizie di calciomercato oggi 24 agosto 2022 e le trattative di Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juve: virata decisiva su Milik, preferito a Depay da Allegri. I bianconeri hanno già l'accordo con il Marsiglia (due milioni per il prestito e otto per l'eventuale riscatto) e oggi si incontrano con gli agenti del calciatore polacco. Per l'acquisto di Paredes invece bisognerà prima cedere Fagioli e uno tra Arthur o Zakaria.

Calciomercato Roma: con le cessioni di Felix Afena-Gyan alla Cremonese e quella di Kluivert al Fulham ormai in dirittura d'arrivo, oggi potrebbe essere il giorno dell'annuncio di Belotti alla Roma. Chiusa la pratica attaccante i giallorossi lavoreranno per il centrocampista richiesto da Mourinho dopo il grave infortunio di Wjinaldum: si valutano lo svincolato Grillitsch e l'ex Napoli Allan, ma anche Tameze dal Verona e Nandez del Cagliari.

Mercato Inter: c'è l'intesa totale con Acerbi (con la Lazio che ha aperto al prestito), ma si attende per capire se c'è un'apertura del Chelsea per Chalobah. Oggi nuovo incontro tra gli intermediari dei nerazzurri e i londinesi per provare a convincerli a cedere il calciatore in prestito con diritto di riscatto.

Milan news: il Bordeaux ha rifiutato l'offerta di prestito per Onana, i girondini lo cedono solo a titolo definitivo per un cifra non inferiore ai 5 milioni di euro. L'alternativa è Vranckx del Wolfsburg. L'inserimento del Nottingham Forest complica la trattativa con il Tottenham per Tanganga che resta l'obiettivo principale per la difesa. Si valuta la cessione di Leao in caso di offerta monstre da parte del Chelsea.

Calciomercato Napoli: contatti costanti con il PSG per il portiere Keylor Navas con i partenopei che non sono disposti a sborsare più di tre milioni a stagione d'ingaggio. Affinché l'operazione abbia esito positivo serve dunque che il costaricano si svincoli o un sostanzioso aiuto economico da parte del club parigino con il quale si sta anche trattando la cessione dello spagnolo Fabian Ruiz per il quale è stato fatto spazio con la rescissione del contratto di Herrera.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con acquisti, cessioni e formazioni tipo.

0