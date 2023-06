Calciomercato, news e trattative di oggi in diretta: Weah alla Juve, è fatta. Inter su Azpilicueta, dopo Tonali il Newcastle punta Theo e Chiesa

Le notizie di giornata sul calciomercato in diretta LIVE e le trattative di oggi per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A, Serie B ed estere per la prossima stagione.

Calciomercato Milan: definita la cessione di Tonali al Newcastle per 80 milioni circa (già oggi potrebbe effettuare le visite mediche) i rossoneri mettono nel mirino uno tra Frattesi, Milinkovic-Savic e Reijnders dell’Az Alkmaar. Per l'attacco invece si avvicina Thuram che ha rifiutato il PSG, mentre Lukaku ad oggi resta solo un'idea. Prosegue invece il pressing sul talento turco Arda Guler su cui c'è anche il Real Madrid, ma piace anche Baldanzi dell'Empoli. Il Newcastle vuole anche Theo Hernandez, ma i rossoneri non lo cedono per meno di 100 milioni.

Calciomercato Juve: vicinissimo l'approdo di Timothy Weah dopo l'accordo raggiunto con il Lille per una cifra che si aggira intorno ai 12 milioni. Per il centrocampo si continua a guardare a Frattesi e Milinkovic-Savic se va via Rabiot, intanto iniziata una trattativa con l'Arsenal per il ghanese dell'Arsenal Thomas Partey che ha dato il suo ok al trasferimento in bianconero. Il Newcastle interessato a Chiesa.

Mercato Inter: dopo l'addio di Dzeko, passato al Fenerbahçe, l'Inter punta Boulaye Dia. Ai saluti anche Brozovic a un passo dall'Al Nassr e Gosens che ha detto sì all'Union Berlino ora in trattativa con i nerazzurri che chiedono 15 milioni. I nerazzurri restano in pole per Frattesi ma è forte la concorrenza del Milan. Carlos Augusto del Monza per la corsia esterna. Per la difesa, oltre a Bisseck già bloccato, contatti con l'esperto Azpilicueta in uscita dal Chelsea. Salta Vicario che va al Tottenham (20 milioni più bonus all'Empoli): Mamardashvili e Sommer i nomi in caso di partenza di Onana su cui c'è il Manchester United.

Calciomercato Roma: per l'attacco in pole resta Scamacca che potrebbe arrivare in prestito. Il Manchester United ha proposto Van De Beek, ma al momento come vice-Dybala il preferito è Baldanzi dell'Empoli che piace anche al Milan.

Calciomercato Napoli: si continuano a seguire Danso, David e Gabri Veiga. Avviate le trattative il prolungamento di contratto di Osimhen. Kim è già un ex, andrà al Bayern Monaco. De Laurentiis pronto a liberare Giuntoli per la Juve entro il 30 giugno.

0