Calciomercato, ultime news in diretta: Zaniolo è sul mercato e può partire subito, lo vuole il Tottenham

Le notizie di calciomercato oggi 23 gennaio 2023 e le trattative di Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Roma: Gli ultimi giorni del calciomercato invernale in Italia ruoteranno attorno a Nicolò Zaniolo che ha chiesto la cessione al club giallorosso. Tiago Pinto ha avuto delle parole dure per il calciatore che, però, secondo Mourinho andrà via. La Roma è disposta a cederlo, ma pretende 40 milioni di euro. Il Tottenham pare favorito nella corsa a Zaniolo, ma non si può escludere nemmeno il Milan. In caso di cessione il centrocampista offensivo può essere sostituito da Ziyech.

Calciomercato Juventus: Il club bianconero non dovrebbe muoversi né in entrata né in uscita in questa sessione di mercato. I dirigenti sono maggiormente impegnati in vicende extra-campo.

Milan news: Ufficialmente è fermo il mercato del Milan che però in realtà è alla finestra per Zaniolo. I dirigenti rossoneri vigilano e provano a capire qual è la volontà del calciatore e soprattutto qual è la cifra che pretende la Roma.

Mercato Inter: Skriniar sembra aver raggiunto un accordo con il Paris Saint Germain. Ma il centrale slovacco non dovrebbe muoversi fino a giugno. Per il futuro Marotta ha messo nel mirino da tempo il difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini.

Calciomercato Napoli: Il mercato invernale della quadra capolista in Serie A dovrebbe chiudersi già oggi con l'ufficialità dello scambio tra portieri con la Fiorentina. Sirigu lascerà il Napoli e passerà ai viola, percorso inverso per Gollini, che diventerà il vice di Meret.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con tutte le trattative di mercato, in entrata e in uscita già concluse.

