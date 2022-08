Calciomercato, ultime news in diretta: Juve, bivio Milik – Depay. Milan, blitz a Bordeaux per Onana

Le notizie di calciomercato oggi 23 agosto 2022 e le trattative di Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Napoli: prosegue ad oltranza il pressing sul PSG per il portiere Keylor Navas, ma i partenopei non sono disposti ad alzare la propria offerta al costaricano. Affinché l'operazione abbia esito positivo serve dunque un aiuto da parte del club parigino con il quale si sta anche trattando la cessione dello spagnolo Fabian Ruiz.

Calciomercato Juve: Depay aumenta le richieste per l'ingaggio, i bianconeri trovano l'accordo con il Marsiglia per Milik. Oggi riunione tra dirigenza e allenatore per decidere su chi puntare per l'attacco. Per il centrocampo si continua a lavorare alle uscite per fare spazio al possibile arrivo di Paredes.

Calciomercato Roma: dopo il grave infortunio di Wjinaldum, a cui si è aggiunto anche quello di Zaniolo, i giallorossi sono costretti a tornare sul mercato anche per un centrocampista: si valuta lo svincolato Grillitsch. Vicine le cessioni di Felix alla Cremonese e di Kluivert al Fulham che aprirebbero la strada all'ingaggio di Belotti.

Milan news: abbandonata momentaneamente la trattativa per Onyedika del Midtjylland, i rossoneri virano su Onana del Bordeaux (oggi l'incontro con i girondini) e seguono anche Vranckx del Wolfsburg. Tanganga del Tottenham resta l'obiettivo principale per la difesa.

Mercato Inter: dopo aver tolto dal mercato Skriniar, i nerazzurri sono a lavoro per completare la rosa di Inzaghi con un ultimo tassello in difesa che quasi certamente sarà Acerbi con cui c'è già un accordo nonostante un ultimo tentativo per Chalobah del Chelsea.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con acquisti, cessioni e formazioni tipo.

