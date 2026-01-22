Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve su En Nesyri. Napoli, via Lang: arriva Giovane. Tel o Sauer per la Roma

Le ultime notizie di calciomercato oggi 22 gennaio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

La Juventus dopo il successo in Champions League si concentra sul mercato. En Nesyri ha superato Mateta, il marocchino può arrivare a breve. Il Napoli oggi cederà Lang, poi proverà a chiudere per Giovane del Verona o Damiel Maldini. Mentre la Roma va a caccia di un attaccante. Si fanno i nomi di Tel e Sauer. L'Inter ha chiuso la trattativa per il giovane croato Jakirovic e per il futuro punta il Dibu Martinez. Loftus-Cheek piace all'Aston Villa, il Milan fa muro.