Calciomercato, ultime news in diretta: De Ketelaere vicinissimo al Milan, la Juve pensa a Morata. Napoli a un passo da Kim

Le notizie di calciomercato oggi 21 luglio e le trattative di Milan, Inter, Juve e delle altre squadre di Serie A ed estere. Il Milan è a un passo dalla chiusura per De Ketelaere, quello di oggi potrebbe essere un giorno buono. La Juventus si è rinforzata con Bremer, ma cerca ancora una punta e un difensore. L'Inter deve e vuole capire quale sarà il futuro di Skriniar, in caso di addio dello slovacco i nerazzurri possono fare un'offerta per Milenkovic. Roma su Wijnaldum, il Napoli prova a chiudere per Kim.

Calciomercato Juve: I bianconeri hanno annunciato ufficialmente l'acquisto del brasiliano Bremer, ma il difensore soffiato all'Inter non sarà l'ultimo colpo della Juventus. Allegri certamente avrà un altro centrale e sicuramente un attaccante. La pista Zaniolo si è un po' raffreddata, resta invece calda quella che potrebbe portare al ritorno (l'ennesimo) di Morata.

Milan news: Sono ore decisive queste per l'affare con il Bruges per De Keteleare. Estenuante fin qui la trattativa con i belgi che pretendono 35 milioni di euro, mentre i Campioni d'Italia ne offrono 32, inclusi i bonus. I rossoneri seguono anche Noah Mbamba del Bruges, classe 2005, e sono vicini a Tanganga del Tottenham, un difensore che può arrivare in prestito.

Mercato Inter: Perso Bremer, il club nerazzurro potrebbe rimanere fermo sul mercato. Skriniar potrebbe rimanere e in caso di addio dello slovacco, da tempo nel mirino del Psg, l'Inter potrebbe puntare su Milenkovic della Fiorentina. Da definire ancora il futuro di Alexis Sanhez e quello di Gagliardini, nel mirino del Monza.

Calciomercato Roma: Dybala è stato il grande colpo del mercato, non solo dei giallorossi, che hanno migliorato ogni reparto acquistando, anche, Slivar, Celik e Matic. Ma non è finita la campagna della società del club dei Friedkin. Piacciono Miranchuk dell'Atalanta e Wijnaldum del Psg.

Mercato Napoli: Fase di stallo per il calciomercato dei partenopei, che sembrano vicini alla chiusura delle trattative per il difensore coreano Kim e per lo spagnolo dell'Udinese Deulofeu. Petagna vicino al Monza, quando l'addio sarà conclamato il Napoli punterà su Simeone del Verona.

Qui il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con gli acquisti e le cessioni di tutti i club.

