Calciomercato, news di oggi in diretta: Gabri Veiga vicinissimo al Napoli. Inter, offerta al Bayern per Pavard. Milan su Pellegrino

L'Inter sta provando a chiudere un colpo in difesa dopo l'affare Samardzic saltato. Il tesoretto pronto per il giocatore dell'Udinese verrà riversato su un difensore. Ecco perché i nerazzurri hanno presentato un'offerta da 25 milioni di euro per Benjamin Pavard, difensore ed esterno difensivo classe 1996 del Bayern Monaco. I tedeschi chiedono qualcosa in più di 30 milioni per chiudere l'affare ma le parti stanno cercando di trovare un punto d'incontro. Nel frattempo è stato bloccato Japhet Tanganga, classe ’99 del Tottenham. In uscita Sebastiano Esposito in prestito alla Sampdoria e Fabbian a un passo dal Frosinone in prestito secco col Bologna che prova a inserirsi. Intanto in uscita i nerazzurri hanno ceduto Valentino Lazaro al Torino a titolo definitivo per 4 milioni + percentuale di rivendita.