Calciomercato, ultime news in diretta: asse caldo tra Inter e Barcellona in ballo anche i nomi di Depay e Correa

Le notizie di calciomercato oggi 17 gennaio e le trattative di Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juve: il mese di gennaio sarà un mese di stallo a livello di mercato per i bianconeri, che in questa settimana avranno dei nuovi dirigenti e che forse dalla prossima stagione potrebbero avere un nuovo allenatore. Allegri non sembra saldissimo e per il futuro si fanno i soliti nomi di Conte e Zidane.

Milan news: i rossoneri non si muoveranno sul mercato, a meno di clamorose sorprese. Il problema dei campioni d'Italia è rappresentato dal portiere. Maignan è fuori e lo sarà a lungo. Devis Vazquez è stato ingaggiato, ma forse il Milan acquisterà un altro numero uno: nel mirino c'è Raveyre del Saint-Etienne. Questo portiere è classe 2005, quindi Raveyre sarebbe un acquisto in prospettiva.

Mercato Inter: in attesa di giocare la Supercoppa Italiana i nerazzurri provano a capire i margini delle possibili trattative con il Barcellona, che avrebbe proposto lo scambio tra Kessié e Brozovic, ma anche quello tra Correa e Depay. Quello che ha maggiori chance di chiudersi è quello tra i due centrocampisti.

Calciomercato Roma: poche mosse per i giallorossi. Mourinho ha posto il veto sui giovani Bovo, Tahirovic e Volpato che non lasceranno il club in questo mercato di gennaio. Andrà via invece Karsdorp, tentato dal Monza ma soprattutto dal Lione. Per il futuro piace molto l'olandese Schuurs del Torino.

Calciomercato Napoli: il mercato del Napoli non è ancora chiuso, quello in uscita nemmeno. Tutto dipende da Sirigu. L'ex portiere della Nazionale finora non ha disputato nemmeno una partita e secondo alcune informazioni avrebbe chiesto la cessione. Il portiere è nel mirino di Cagliari e Fiorentina. Il suo sogno è il ritorno in Sardegna. Il Napoli preferirebbe cederlo alla Fiorentina per imbastire uno scambio con Gollini.

Il Verona ha acquistato Braaf e Zeefuik. Il Lecce ha preso Bruhn. La Salernitana dopo l'esonero di Nicola non ha ancora scelto il nuovo allenatore. Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato.

0