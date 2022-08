Calciomercato, ultime news in diretta: Inter su Akanji, il Napoli stringe per Ndombele e Raspadori. Juve, Depay ad un passo

Le notizie di calciomercato oggi 17 agosto e le trattative di Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juve: Rabiot non ha trovato l'accordo con il Manchester United. Un bel problema per i bianconeri che volevano liberarsi del francese prima di dare l'assalto all'argentino Paredes del PSG, che resta comunque vicino. Per Memphis Depay è questione di giorni se non di ore. L'olandese arriverà dal Barcellona.

Milan news: due colpi mirati in entrata e un'uscita. Il mercato del Milan è piuttosto definito, anche se non ci sono certezze assolute. In mediana gli obiettivi sono Onyedika del Miditylland e Onana del Bordeaux, in difesa piace sempre Diallo, ma senza follie. Il difensore del Psg può arrivare in prestito. In uscita Bakayoko, il suo futuro difficilmente sarà in Premier, è nel mirino del Galatasaray.

Mercato Inter: Oggi dovrebbe essere il giorno buono per il passaggio del giovane Casadei al Chelsea che sborserà 15 milioni di euro, sul piatto anche 5 milioni di bonus. La trattativa è di fatto chiusa, con l'Inter pronta all'affondo per il difensore: in pole Akanji, ma il Dortmund non fa sconti. Mentre dalla Francia insistono e parlano sempre dell'interesse del PSG per Skriniar, che ufficialmente non si tocca.

Calciomercato Roma: i giallorossi sono pronti a fiondarsi su Lukic, messo fuori squadra dal Torino. Mourinho lo vuole, Lukic non cerca nemmeno un ingaggio importante e ciò facilita la trattativa. Ma la Roma ha necessità di cedere, in partenza c'è anche Kluivert in direzione Premier League, lo vuole il Fulham.

Calciomercato Napoli: per Simeone manca solo l'annuncio, ma è fatta. Così come per Ndombele del Tottenham, si è complicato l'affare Raspadori con il Sassuolo. Incrociati i destini di Keylor Navas e Fabian Ruiz, che vuole il Psg.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con acquisti, cessioni e formazioni tipo.

