Calciomercato, ultime news in diretta: Depay all’Inter in cambio di Correa, trattativa avanzata col Barcellona

Le notizie di calciomercato oggi 16 gennaio 2023 e le trattative di Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juventus: Fermo il club bianconero che nei prossimi giorni avrà ufficialmente un nuovo presidente. Per la prossima stagione c'è tutto da definire e anche per questo motivo, al netto di occasioni clamorose, la Juventus non opererà in questa sessione di mercato nessun tipo di operazione.

Calciomercato Milan: Non dovrebbero esserci colpi di mercato per i rossoneri. Bennacer ha prolungato il suo contratto. L'algerino è uno dei tanti punti fermi dei campioni d'Italia, che stanno trattando da tempo il prolungamento di Leao, che sembra più vicino alla firma di quanto si possa pensare. Il bomber potrebbe firmare un rinnovo pluriennale, anche se la corte del Chelsea è sempre molto forte.

Calciomercato Inter: In divenire le trattative dei nerazzurri che hanno trovato l'accordo con il Barcellona per uno scambio alla pari con Memphis Depay all'Inter e Joaquin Correa in blaugrana. Si attende la risposta dell'attaccante olandese. La trattativa per il rinnovo di Skriniar prosegue, così come quella per Gagliardinii.

Calciomercato Napoli: La campagna acquisti del Napoli con ogni probabilità è finita. Con lo scambio Bereszynski – Zanoli con la Sampdoria il mercato della capolista sembra terminato. Ma in realtà potrebbe esserci un altro scambio. Il futuro del portiere Sirigu potrebbe essere lontano dal Napoli. L'ex vice di Donnarumma in Nazionale è da tempo oggetto di voci di mercato. Sempre più forte quella che lo vedrebbe oggetto di uno scambio con Gollini, portiere che ormai è un separato in casa con la Fiorentina.

Calciomercato Roma: Nei giorni scorsi l'uomo mercato della Roma Tiago Pinto ha dichiarato che la società giallorossa sul mercato deve essere creativa. Mourinho non ha preso bene quelle parole e sa bene ora che difficilmente arriverà qualcun altro oltre Solbakken. Sicuramente è in uscita Rick Karsdorp, il difensore olandese resta un obiettivo del Monza, ma piace tanto pure al Lione. Tiene sempre banco il rinnovo di Chris Smalling, che sta ascoltando diverse sirene. La Roma spera di trattenerlo.

Il mercato dovrebbe entrare nel vivo in questa settimana. Il colpo principale lo ha fatto il Chelsea che ha strappato all'Arsenal, il giocatore dello Shakhtar è costato 100 milioni di euro. Queste tutte le trattative principali di mercato, e il tabellone già chiuse.

