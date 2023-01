Calciomercato, ultime news in diretta: Milan e Leao più vicini, tra Dumfries e l’Inter c’è il Bayern

Le notizie di calciomercato oggi 23 gennaio 2023 e le trattative di Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juve: I bianconeri sono sostanzialmente fermi sul mercato ma stanno provando a capire se sfruttare qualche buona occasione. La prima è sicuramente Rodrygo De Paul che non sta più benissimo all'Atletico Madrid potrebbe essere una possibilità per la squadra di Allegri. I suoi agenti hanno di nuovo sondato la disponibilità della Vecchia Signora ma al momento è una possibilità che a gennaio è difficile da concrettizzare, nemmeno in prestito. In caso di condizione vantaggiose, la situazione potrebbe riproporsi a giugno.

Milan news: Paolo Maldini ha praticamente chiuso il mercato di gennaio dei rossoneri prima della gara di Coppa Italia contro il Torino. Il dirigente rossonero ha però aperto spiragli sul rinnovo di Leao: "La nostra volontà c’è, quella del giocatore sembra che ci sia". Nessun dubbio anche su Bennacer che firmerà tra due giorni mentre sempre Maldini ha smentito l'acquisto di un altro portiere dopo Vasquez. Di fatto il mercato dei rossoneri si chiude qui.

Mercato Inter: In attesa di sviluppi sul fronte Skriniar, si aprono nuovi scenari sul giocatore che dovrà essere sacrificato in nerazzurro per far quadrare i bilanci societari. Oltre allo slovacco, il cui rinnovo resta in bilico, è Dumfries ad essere attenzionato in questo momento. L'esterno olandese è finito nel mirino del Chelsea ma nelle ultime ore anche del Bayern Monaco. In ogni caso una sua cessione dovrebbe essere discussa solo a giugno per garantire a Simone Inzaghi di lavorare sull'attuale gruppo.

Calciomercato Roma: Karsdorp è sempre al centro delle vicende di mercato dei giallorossi che hanno ricevuto le attenzioni anche del Monza nei confronti del giocatore olandese con la Juventus leggermente defilata. La Roma chiede comunque 10 milioni, e in caso di cessione i nomi sul taccuino di Tiago Pinto per sostituirlo sono quelli di Odriozola, Traorè e Juranovic e magari strappare con 6 mesi di anticipo Aouar al Lione. Rifiutate offerte per Tahirovic e Volpato.

Calciomercato Napoli: Gli azzurri stanno lavorando soprattutto in uscita con Alessio Zerbin che potrebbe finire in prestito al Bologna. Non è però l'unico nome in uscita dei partenopei che potrebbero anche lasciar partire Demme che ha molte richieste all'estero, specie dall'Adana Demispor di Montella. In entrata si lavora sempre sull'operazione Ounahi degli Angers che però resta ancora un affare da definire al meglio.

Per quanto riguarda le altre trattative di Serie A, Salernitana e Verona stanno trattando un maxi scambio con Henry e Verdi che finirebbero nella squadra di Nicola, mentre Botheim e Valencia all'Hellas. Si sta cercando di trovare il giusto compromesso economico. Nico Gonzalez invece potrebbe rimanere alla Fiorentina nonostante i 30 milioni offerti dal Leicester per il giocatore. Se dovesse partire però la viola potrebbe sostituirlo con Brekalo, in scadenza di contratto col Wolfsburg. Nel frattempo il Monza ha messo gli occhi su Pol Lirola, esterno ex Juve e Sassuolo di proprietà del Marsiglia. Lo spagnolo si trova ora in prestito all’Elche, che ha già dato il via libera all'operazione in prestito secco. Zurkowski oggi sosterrà le visite mediche con lo Spezia. Qui tutte le trattative di questi giorni nel tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato.

