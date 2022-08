Calciomercato, ultime news in diretta: Juve a caccia di Paredes e Depay, Rabiot spara alto allo United. Napoli, ultimo rilancio per Raspadori

Continua la telenovela Raspadori, col Sassuolo che ha rifiutato ancora l'ulteriore rilancio del Napoli a 28 milioni più bonus, restando fermo sulla sua richiesta di 30 più 5. Il tempo stringe, i neroverdi hanno preso Pinamonti dall'Inter, oggi potrebbe essere il giorno giusto per trovare un'intesa. Parallelamente gli azzurri sono impegnati nello switch in attacco tra Petagna e Simeone: per il primo al Monza manca solo l'ufficialità, per il secondo alla corte di Spalletti serve l'ultimo ok di De Laurentiis ma non dovrebbero esserci problemi. Tra i pali il preferito è sempre Navas, con Fabian Ruiz destinato a fare il percorso inverso al PSG.

La Juventus lavora in uscita alla cessione di Rabiot al Manchester United, operazione vitale per acquistare un centrocampista, individuato da tempo in Paredes, ma il francese ha sparato alto sull'ingaggio ai Red Devils, il che ha bloccato l'affare per ora. Intanto i bianconeri lavorano per l'attaccante che possa dare respiro a Vlahovic, col nome di Depay sempre caldo.

Il Milan lavora in silenzio per un difensore e un centrocampista, con Diallo del PSG e Onyedika del Midtjylland che sono le prime opzioni sulla lista di Maldini e Massara, mentre l'Inter è impegnata solo in uscita: ceduto Pinamonti al Sassuolo, si cerca ora di piazzare Agoumé. Nulla si muove sui fronti Skriniar-PSG e Dumfries-Chelsea, ma il mercato è ancora lungo. La Roma sembrava ad un passo da Belotti, ma il tergiversare nel formalizzare l'offerta all'attaccante azzurro, a causa dello stallo nella cessione di Shomurodov al Bologna, potrebbe essere pagato caro dai giallorossi: sul Gallo si è fiondato con decisione il Nizza.