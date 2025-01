Calciomercato, news di oggi in diretta: Kvaratskhelia a un passo dal PSG. Il Napoli va dritto su Frattesi o Pellegrini

Kvaratskhelia a un passo dal PSG. L'affare ha preso il via nella giornata di ieri quando il Napoli ha aperto alla cessione del georgiano. Secondo Sky c’era stata durante l’estate l’offerta del PSG per il georgiano e Osimhen per 200 milioni rifiutata dai partenopei. Oggi il Napoli sta cedendo Kvara per 80 milioni. Le società sono in contatto continuo e si incontreranno nei prossimi giorni per definire tutto. Il Napoli non vorrebbe contropartite tecniche in questo momento mentre il PSG insiste per inserire Skriniar. L’idea del Napoli però adesso non è un difensore, ma quella di fare un tentativo per Chiesa dal Liverpool come sostituito di Kvara in prestito oppure puntare su un altro centrocampista.

Frattesi e Pellegrini sono i nomi anche se l’inter non vuole rinforzare una diretta concorrente. Si sta lavorando sul capitano della Roma con cui c'era già un accordo prima del gol nel derby. In uscita anche Folorunsho diventato ormai un nuovo giocatore della Fiorentina. Definito in entrata l'acquisto di Philip Billing in prestito gratuito di 6 mesi dal Bournemouth con diritto di riscatto opzionale a 10 milioni. Tutto fermo invece per Casadei: sul giocatore si è fiondato il Torino.