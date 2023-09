Calciomercato, news dell’ultimo giorno in diretta: Inter, idea Klaassen a centrocampo. Milan, addio Taremi: piace Pavlidis

Le ultime notizie di calciomercato oggi 1 settembre e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli, Lazio e delle altre squadre di Serie A ed estere. Qui, il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato. Le news dell'ultimo giorno di mercato: la trattativa per Taremi è saltata per il Milan, che ora cerca un nuovo attaccante e punta Pavlidis; l'Inter lavora in mezzo al campo, con Klasssen nome nuovo; e il Torino piazza il colpo Duvan Zapata in attacco.

Inter news di mercato. Dopo l'ufficialità di Pavard si sta lavorando per un centrocampista: dopo i nomi di Ndombele e Maxime Lopez, il profilo più intrigante è quello di Davy Klaassen dell'Ajax. Contatti in corso tra le parti.

Calciomercato Milan. Taremi non sarà un giocatore rossonero: la trattativa si è arenata completamente dopo l'annuncio del Porto che ha tolto il calciatore dal mercato. Il nome che piace di più è Pavlidis dell'AZ Alkmaar: richiesta di 15 mln di euro. Colombo andrà al Monza.

Calciomercato Roma. Con l'arrivo di Lukaku il mercato giallorosso dovrebbe essere chiuso, anche se si era parlato di un possibile ingresso in difesa. Resiste la suggestione Sergio Ramos sullo sfondo ma il difensore andaluso ha un ingaggio troppo alto per i budget romanisti. Solbakken verso l'Olympiacos.

Mercato Lazio. L'ufficialità di Guendouzi regala a Sarri una nuova pedina a centrocampo. Preso il terzo portiere dell'Ofi Creta: Mandas lavora già a Formello. Lotito è soddisfatto del mercato: "Spesi 100 milioni e costruito una Ferrari. Ma il mercato non è finito".

Calciomercato Juventus. Bonucci è a Berlino e firmerà per l'Union. Non ci saranno nuove entrate, a meno di sorprese. Kostic può andare via a titolo definitivo: piace al West Ham ma può essere una corsa contro il tempo.

Napoli news di mercato. Lozano torna in Olanda: andrà al PSV. Vicino all'addio Demme: c'è la Fiorentina.

