Calciomercato, news di oggi: Baldanzi e Belotti firmano con Roma e Fiorentina, la Salernitana prende Boateng ex Bayern

Le ultime notizie di calciomercato oggi 1 febbraio e le trattative dell'ultimo giorno della sessione di gennaio con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Roma, Napoli, Milan, Inter e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Tommaso Baldanzi dall'Empoli alla Roma, Andrea Belotti dai giallorossi alla Fiorentina sono i colpi che spiccano in queste ore decisive per la chiusura (alle ore 20:00) della finestra invernale: entrambi sosterranno oggi le visite mediche e firmeranno i contratti. La Juventus ha ufficializzato nella serata di ieri gli ingaggi di Carlos Alcaraz e Pedro Felipe. Salvo sorprese (c'era stato un tentativo per Samardzic dall'Udinese) non dovrebbero esserci altre operazioni in entrata o in uscita (Kean resta a Torino) per i bianconeri. Calafiori in difesa e Felipe Anderson (in scadenza) sono ipotesi per giugno. Il rinnovo di Matteo Politano è l'aggiornamento di rilievo in casa Napoli che, stoppato l'affare con l'Udinese per Perez, s'è fermato almeno nell'immediato lavorando sotto traccia per i colpi di giugno in previsione dell'addio di Osimhen (è Zirkzee del Bologna il candidato numero uno al posto del nigeriano). Gaetano in uscita, potrebbe esserlo anche Demme (messo fuori dalla lista per la Serie A e per la Champions). Solo movimenti in uscita per il Milan (Chaka verso il Palermo, Pellegrino alla Salernitana) e per l'Inter (Sensi-Leicester, si può sbloccare).

Tra gli aggiornamenti, da segnalare: il ritorno di Niang in Serie A (l'ex di Genoa, Milan e Torino) è finito all'Empoli; Jerome Boateng, ex Bayern Monaco, vicinissimo alla Salernitana; il Genoa ha reso ufficiale il riscatto di Malinovskyi e respinto un'offerta da 20 milioni della Fiorentina per Gudmundsson (ne chiede 30).

Carlos Alcaraz è il calciatore che Giuntoli aveva sondato già ai tempi del Napoli, il diesse e la Juve hanno affondato il colpo e annunciato nella giornata di ieri l'arrivo del centrocampista centrale argentino: è stato prelevato con la formula del prestito oneroso fissato a 3.7 milioni di euro (bonus variabili fino a 1.9 milioni) con il diritto di riscatto fissato a 49.5 milioni di euro. A Salerno oggi può essere il giorno di Boateng, l'ex Bayern ha trovato l'accordo con il club da ratificare entro la chiusura odierna.