Calciomercato, ultime news in diretta: la Juve saluta de Ligt, verso il Bayern, e accoglie Di Maria. Milan più vicino a De Keteleare

Le notizie di calciomercato oggi venerdì 08 luglio e le trattative di Milan, Inter, Juve e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juve: oramai de Ligt è ad un passo dall'addio e il difensore sta chiudendo con il Bayern Monaco. Intanto il ‘Fideo' Di Maria è atterrato in tarda serata di giovedì a Torino, sosterrà le visite mediche e poi metterà la firma sul nuovo contratto. Nel weekend toccherà a Paul Pogba. Frenata sul fronte Koulibaly per il quale il Napoli sarebbe pronto ad un sacrificio economico per trattenerlo.

Mercato Inter: Vidal è sempre più vicino al Flamengo, Sanchez però non sembra convinto di lasciare i nerazzurri rifiutando al momento ogni alternativa. Lukaku e Lautaro sono tornati in serata a Milano e oggi si aggregano al resto della squadra, ad Appiano Gentile agli ordini di Simone Inzaghi. Bremer osservato speciale in difesa, ma non si registrano novità col Torino mentre Dybala resta in stand by.

Milan news: sembra sbloccarsi la trattativa per avere De Keteleare in rossonero dopo aver trovato un accordo di massima per un contratto lunghissimo, di cinque anni, a 2,5 milioni a stagione. Messias è stato ufficializzato ed è un giocatore di proprietà del Milan. Sempre occhi puntati anche su Ziyech.

Sul fronte estero, tiene ancora banco il tema attorno a Cristiano Ronaldo che oramai sembra aver deciso di lasciare il Manchester United, rinunciando alla torunèe asiatica. Intanto, anche per Bernardeschi sirene straniere: si unirà a Criscito e Insigne a Toronto.

Ecco il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con le ultime trattative e gli affari conclusi.

