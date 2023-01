Calciomercato, ultime news in diretta: per McKennie c’è anche l’Aston Villa, Napoli in pressing per Ounahi

Le notizie di calciomercato oggi 5 dicembre e le trattative di Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juve: sembra esserci un nuovo interesse per Weston McKennie proveniente ancora dalla Premier League. Dopo il Bournemouth, lo statunitense interessa all'Aston Villa di Emery, i bianconeri valuta la cessione, forte della crescita in mezzo al campo di alcuni giovani interessanti come Miretti e Fagioli. Alla voce arrivi, è sempre forte il pressing su Fresneda che potrebbe lasciare la Liga e il Valladolid già a gennaio e rappresentare un acquisto in prospettiva (classe 2004) molto importante.

Milan news: movimenti a centrocampo per i rossoneri di Pioli dove potrebbe partire Bakayoko che non trova spazio. Il francese piace a Vincenzo Montella, tecnico dell'Adana Demirspor in Turchia, che lo avrebbe richiesto per gennaio. Se il Milan è d'accordo, non così sembra il diretto interessato che preferirebbe continuare in un campionato di livello. In entrata piace molto Aouar del Lione già seguito in estate e in scadenza: il centrocampista avrebbe dato la sua preferenza proprio al Milan in caso di partenza dalla Francia. Intanto ottime sensazioni per i rinnovi di Giroud e Leao.

Mercato Inter: nessun movimento importante in casa nerazzurra dove la rosa resta l'attuale e si lavora unicamente a consolidare alcuni punti fermi con i rinnovi. In primis quello di Skriniar che tiene sempre banco con il club che attende una risposta del difensore. Anche per de Vrij c'è sul tavolo la volontà di proseguire insieme. Intanto è stato acquistato il terzino destro svedese classe 2004 Alem Nezirevic che sarà girato in Primavera.

Calciomercato Roma: per Karsdorp ancora attesa con il club che lo cede a gennaio solamente in via definitiva e ad un prezzo importante. Intanto piace anche Vina all'estero: l'esterno potrebbe lasciare la Capitale fino a fine anno, in prestito al Betis di Siviglia. Cala l'interesse dell'Inter per Smalling (con le proposte di rinnovo a Skriniar e de Vrij) mentre sale quello della Roma per Frattesi che resta un obiettivo sensibile importante in mediana, molto gradito a Mourinho.

Calciomercato Napoli: avvicinamento per il centrocampista marocchino dell'Angers, Azzedine Ounahi un classe 2000 per il quale i partenopei vorrebbero chiudere subito per anticipare la concorrenza. Pronta un'offerta economica importante, attorno ai 20 milioni e poi permanenza in Francia fino a fine stagione oppure in prestito. Più vicino l'affare con la Samp per Bereszynski che si dovrebbe chiudere nelle prossime ore.

