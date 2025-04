Arsenal-PSG LIVE, il risultato in diretta della partita di Champions League 2024/2025

La cronaca in diretta di Arsenal-PSG, in programma oggi alle ore 21:00 all'Emirates Stadium di Londra e in TV live su Sky Sport. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match della semifinale di andata di Champions League 2024-2025.

12' Tentativo di Doué dalla lunga distanza con il mancino, blocca senza problemi Raya in presa bassa. 10' Cartellino giallo per Leandro Trossard! 7' Timida reazione dell'Arsenal con Trossard che prova ad imbeccare Martinelli, bravo Donnarumma in uscita. 21:08 GOL! Arsenal-PSG! Rete di Ousmane DEMBELE'! Passa subito in vantaggio il Paris con il solito asse: splendida iniziativa di Kvara che serve Dembelé, bravo a concludere di prima intenzione con il mancino e a battere Raya. A cura di Redazione Sport 21:02 Inizia il primo tempo di ARSENAL-PSG! A cura di Redazione Sport 20:12 Insieme al Barcellona, il Psg è una delle sole due squadre a poter ancora pensare di completare il fantomatico "Triplete", avendo già vinto la Ligue 1 e con la finale di Coppa nazionale da giocare contro il Reims il 24 maggio. Enorme la lista indisponibili dell'Arsenal, infatti non sono neanche in panchina: Calafiori, Tomiyasu, Gabriel Jesus, Havertz, Jorginho, Thomas Partey e Gabriel. Le scelte di Luis Enrique: va in panchina Barcola tra i parigini, c'è infatti Doué a completare il tridente con Dembelé e Kvaratskhelia. A centrocampo Fabian e Vitinha ai lati di Neves. Confermato Pacho in difesa. Le scelte di Arteta: in avanti confermati Saka, Martinelli e Trossard, dalla panchina Sterling e Nwaneri. Corsie laterali arretrate occupate da Timber e Lewis Skelly. Gioca Kiwior dal 1' al fianco di Saliba. Panchina Psg: Safonov, Tenas, Hernandez, Beraldo, Kimpembe, Mayulu, Zaire-Emery, Lee, Barcola, Mbaye, Ramos. Panchina Arsenal: Neto, Setford, White, Tierney, Zinchenko, Henry-Francis, Nwaneri, Butler-Oyedeji, Kabia, Sterling. Formazione PSG (4-3-3): Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Vitinha, Neves, Ruiz - Doue, Dembele, Kvaratskhelia. Formazione ARSENAL (4-3-3): Raya - Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly - Merino, Rice, Odegaard - Saka, Martinelli, Trossard. Nei quarti di finale l'Arsenal eliminato il Real Madrid con un 5-1 complessivo tra andata e ritorno, il Psg ha invece superato l'Aston Villa con un 5-4 finale dopo le due gare. 19:58 Benvenuti alla diretta di Arsenal-Psg, match valevole per l'andata delle semifinali di Champions League.