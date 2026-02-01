Alcaraz-Djokovic in diretta LIVE, dove vedere la finale degli Australian Open in TV e streaming

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si sfidano oggi a Melbourne per la finale degli Australian Open 2026. L'incontro avrà inizio alle 9:30 ora italiana (le 19:30 in Australia) e non sarà trasmesso in TV in chiaro: la finale si potrà seguire in diretta TV e streaming su Eurosport, disponibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision. Entrambi sono reduci da due semifinali epiche: Alcaraz ha sconfitto Zverev dopo oltre cinque ore di battaglia, Djokovic ha avuto la meglio su Sinner al quinto set. Il vincitore degli Australian Open guadagnerà un premio da 2,37 milioni di euro.
Il cammino di Novak Djokovic agli Australian Open 2026
Novak Djokovic è reduce da un successo stellare contro Jannik Sinner, piegato dopo 4 ore e dopo cinque set giocati a grandissimo livello. Ha avuto, però, va detto, pure un bel pizzico di fortuna il serbo che dopo aver superato tre avversari modesti nei primi tre turni ha sfruttato il forfait di Mensik agli ottavi e il ritiro di Musetti, che conduceva due set a zero, per avanzare in semifinale.
Il percorso di Alcaraz agli Australian Open
Carlos Alcaraz ha avuto un percorso eccezionale a Melbourne, non ha perso nemmeno un set nelle prime cinque partite. Avversari comodi in avvio, Walton e Hanfmann, poi non ha lasciato scampo a Moutet, Tommy Paul e Bublik, prima di vincere in 5 set contro Alexander Zverev, che dopo essere riuscito a recuperare due set di svantaggio ha servito per la finale, ma dal 5-3 in poi non ha vinto più un game.
Sinner sconfitto in semifinale da Djokovic agli Australian Open
Jannik Sinner ha vinto le ultime due edizioni del torneo, ma stavolta si è dovuto fermare in semifinale. Il tennista italiano si è arreso a Djokovic dopo una vera battaglia, cinque set e oltre quattro ore di gioco.
Alcaraz-Djokovic i precedenti
Questa sarà la decima sfida tra Djokovic e Alcaraz. Il bilancio pende, a sorpresa, a favore dell'ex numero 1 vincitore di cinque sfide su nove. Dunque, 5-4 per Djokovic, che ha vinto l'ultima volta un anno fa, proprio agli Australian Open. Mentre lo spagnolo ha vinto l'ultimo confronto in assoluto, giocato agli US Open lo scorso settembre.
Dove vedere oggi Alcaraz-Djokovic agli Australian Open in TV e streaming
Tra esatte due ore prenderà il via la finale degli Australian Open 2026. Non ci sarà, a differenza delle precedenti due, Jannik Sinner, eliminato in semifinale. Si giocheranno il titolo il favoritissimo Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, 10 volte vincitore di questo torneo, record assoluto. L'incontro si potrà seguire in diretta TV solo su Eurosport, canale visibile solo agli abbonati, quelli di Discovery+, DAZN, Prime Video e TIMVision. Sarà così anche per lo streaming. Non è prevista la diretta in chiaro.