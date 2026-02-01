Alcaraz-Djokovic in diretta LIVE, dove vedere la finale degli Australian Open in TV e streaming

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si sfidano oggi a Melbourne per la finale degli Australian Open 2026. L'incontro avrà inizio alle 9:30 ora italiana (le 19:30 in Australia) e non sarà trasmesso in TV in chiaro: la finale si potrà seguire in diretta TV e streaming su Eurosport, disponibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision. Entrambi sono reduci da due semifinali epiche: Alcaraz ha sconfitto Zverev dopo oltre cinque ore di battaglia, Djokovic ha avuto la meglio su Sinner al quinto set. Il vincitore degli Australian Open guadagnerà un premio da 2,37 milioni di euro.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI